Nusco | truffa su contratti di gas ed energia elettrica | denunciati due napoletani

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione dihanno denunciato un 30enne e un 50enne della provincia di Napoli, ritenuti responsabili di “”, “Sostituzione di persona” e “Trattamento illecito dei dati personali”. L’indagine prende spunto dalle denunce presentate dalle due vittime che, qualche giorno fa, si vedevano recapitare comunicazioni per pagamenti relativi rispettivamente alla fornitura di gas eda parte di società con le quali non avevano mai stipulato alcun contratto. Gli investigatori hanno quindi avviato le verifiche che hanno svelato la proceduraldina alla base degli addebiti, scaturiti dastipulati a nome dei due malcapitati. All’esito dell’attività d’indagine i Carabinieri sono riusciti ad individuare i ...

Pubblicità

Irpinia News

Nel 2018 i coniugi De Mita sono stati rapinati all'interno della loro villa di, in provincia ...Anna Maria Scarinzi - nella sua qualità di presidente della onlus - è stata accusata diper ...... a vario titolo, le accuse di associazione per delinquere,aggravata ai danni dello Stato, ... di Maddaloni, Sirley Eunice Mosquera Ampudia, 43 anni, di Novara, Mirco Natale, 33 anni, di, ... Truffa e non solo, due napoletani denunciati dai Carabinieri di Nusco (AGR) di Ruggero Cametti Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha telefonato a Putin .Stavolta non si e' fatto rispondere “ non e' il momento” chiedendo tregua e pace. Ha sostenuto invece la necess ...