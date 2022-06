Nuovo singolo per Baby K con Mika, esce venerdì 17 Bolero. Dalle due voci mix esplosivo (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Bolero” (This is it/Columbia Records Italy/Sony Music Italy), il Nuovo singolo di Baby K, con la speciale collaborazione di Mika, sarà fuori ovunque e in radio da venerdì 17 giugno. A sorprendere i fan dell’artista, però, non sarà soltanto questo annuncio, bisognerà aspettare venerdì per ascoltare il brano – disponibile da oggi in pre-save e pre-add – ed essere avvolti da quello che è un pezzo che conferma chiaramente il percorso evolutivo che ha già intrapreso Baby K e che, in questo Nuovo brano, la vede vicina a uno dei più originali cantautori pop di questa generazione, Mika.Un singolo in cui il sound strizza l’occhio a sfumature synthwave anni ‘80, incontrando un mondo esotico. Un vero e proprio ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 15 giugno 2022) “” (This is it/Columbia Records Italy/Sony Music Italy), ildiK, con la speciale collaborazione di, sarà fuori ovunque e in radio da17 giugno. A sorprendere i fan dell’artista, però, non sarà soltanto questo annuncio, bisognerà aspettareper ascoltare il brano – disponibile da oggi in pre-save e pre-add – ed essere avvolti da quello che è un pezzo che conferma chiaramente il percorso evolutivo che ha già intrapresoK e che, in questobrano, la vede vicina a uno dei più originali cantautori pop di questa generazione,.Unin cui il sound strizza l’occhio a sfumature synthwave anni ‘80, incontrando un mondo esotico. Un vero e proprio ...

