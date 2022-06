Nuoto | Thomas Ceccon prova il decollo definitivo ai Mondiali di Budapest E l’assenza dei russi…

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 giugno 2022)non è più in rampa di lancio. Il 2021 lo ha consacrato fra i più grandi prospetti del futuro ma anche del presente deleuropeo e mondiale con due medaglie olimpiche in staffetta e un quarto posto in una gara come quella dei 100 dorso che presentava al via alcuni dei migliori specialisti all time. Eclettico, fisicamente dottissimo, centrato, molto più di quanto si possa pensare,non ha abbandonato la casa base, la piscina di Verona dove è allenato dal suo tecnico di sempre, Alberto Burlina: per molti, prima dei risultati dello scorso anno, una scelta di comodo, ora si è capito che è stata una scelta ponderata e che ha dato i suoi frutti. La stagione 2022 potrebbe essere quella della consacrazione definitiva nelle gare individuali per il giovane veneto che dopo qualche ...