Nuoto paralimpico, Mondiali 2022: altri cinque ori per l'Italia, sempre in testa nel medagliere. Barlaam da record del mondo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Altra incetta di medaglie per la Nazionale italiana ai Mondiali di Nuoto paralimpico di scena a Madeira. Sono otto gli allori portati a casa dagli azzurri nella piscina portoghese, cinque vittorie e tre secondi posti che confermano la selezione in testa al medagliere dopo quattro degli otto giorni di gare. La trentesima medaglia è arrivata immediatamente in mattinata con l'oro di Francesco Bettella, che ha trionfato nei 200 stile libero SM1 in 5'25"63, avanti al greco Karypidis (6'15"18) e il brasiliano Da Silva (6'52"23). Ma il pomeriggio portoghese continua a portare frutti: nei 400 stile libero S6 Antonio Fantin è primo in 4.57.72 avanti al messicano Juan Jose Gutierrez Bermudez (5.07.54) e il brasiliano Talisson Glock (5.07.87), mentre Xenia Palazzo è la vincitrice dei 100 metri ...

