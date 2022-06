Nuoto | Mondiali paralimpici Funchal 2022 | Francesco Bettella oro nei 200 stile libero

(Di mercoledì 15 giugno 2022)ha vinto l’oro nei 200 metriaidiin corso a(Portogallo). Si tratta della dodicesima medaglia per l’Italia. Il padovano ha chiuso con il crono di 5’25?63 davanti al greco Karypidis (6’15?18) e al brasiliano Da Silva (6’52?23). Questo il suo euforico commento: “Sono felicissimo di questa medaglia, è stato particolarmente emozionante perché è dai2010 che non salivo sul podio in questa specialità. I 200sono stati sempre la mia gara preferita fin dai primi anni di carriera. E’ stato un bellissimo flash back nel passato. Vincere un oro è sempre qualcosa di straordinario”. SportFace.

