Nuoto, Mondiali paralimpici: Barlaam domina nei 100 m stile libero, record del mondo stracciato (Di mercoledì 15 giugno 2022) Simone Barlaam si prende nuovamente la scena nella seconda gara disputata dall’azzurro ai Mondiali di Nuoto paralimpico di scena a Funchal. Dopo l’oro vinto nei 100m farfalla S9, arriva un’altra medaglia del metallo più pregiato nello stile libero 100m S9. Una prestazione da urlo, perché l’azzurro ha staccato tutti di almeno 10 metri, fermando il cronometro su un incredibile 52?23: mai nessuno era sceso sotto i 53? in questa categoria e su questa distanza. Come detto, dietro Barlaam si è creato il vuoto: il francese Didier, che ha vinto il testa a testa con l’australiano Martin, infatti, ha chiuso in 55?39. Nei prossimi giorni continuano gli impegni per l’azzurro: domani avrà i 400 stile libero, venerdì gareggerà nei 100 dorso e il 18 giugno sarà ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022) Simonesi prende nuovamente la scena nella seconda gara disputata dall’azzurro aidiparalimpico di scena a Funchal. Dopo l’oro vinto nei 100m farfalla S9, arriva un’altra medaglia del metallo più pregiato nello100m S9. Una prestazione da urlo, perché l’azzurro ha staccato tutti di almeno 10 metri, fermando il cronometro su un incredibile 52?23: mai nessuno era sceso sotto i 53? in questa categoria e su questa distanza. Come detto, dietrosi è creato il vuoto: il francese Didier, che ha vinto il testa a testa con l’australiano Martin, infatti, ha chiuso in 55?39. Nei prossimi giorni continuano gli impegni per l’azzurro: domani avrà i 400, venerdì gareggerà nei 100 dorso e il 18 giugno sarà ...

