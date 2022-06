Nuoto, Bettella tris di medaglie ai Mondiali: “200 stile .. prima volta d’oro” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Madeira – Con 12 ori, 8 argenti e 10 bronzi, per un totale di 30 medaglie vinte finora, il plotone azzurro sta dominando i Campionati del Mondo in corso fino a sabato a Funchal, nell’isola di Madeira, in Portogallo. Non è di certo una cosa scontata riconfermarsi così forti sul panorama internazionale. Dopo esser stati sul tetto del mondo, a Londra nel 2019, la Nazionale del direttore tecnico Riccardo Vernole sta regalando quotidianamente soddisfazioni, segno del grandissimo lavoro nel dietro le quinte. Francesco BettellaFoto Augusto Bizzi Il dodicesimo oro porta la firma dell’Ingegner Bettella dove nella finale combinata di questa magia tira fuori il meglio di sé. Eravamo abituati a vederlo sul podio con le sue gare principe, ovvero i 50 e 100 dorso, ma questa mattina al Complexo de Penteada ci ha regalato un’emozione in più, ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 15 giugno 2022) Madeira – Con 12 ori, 8 argenti e 10 bronzi, per un totale di 30vinte finora, il plotone azzurro sta dominando i Campionati del Mondo in corso fino a sabato a Funchal, nell’isola di Madeira, in Portogallo. Non è di certo una cosa scontata riconfermarsi così forti sul panorama internazionale. Dopo esser stati sul tetto del mondo, a Londra nel 2019, la Nazionale del direttore tecnico Riccardo Vernole sta regalando quotidianamente soddisfazioni, segno del grandissimo lavoro nel dietro le quinte. FrancescoFoto Augusto Bizzi Il dodicesimo oro porta la firma dell’Ingegnerdove nella finale combinata di questa magia tira fuori il meglio di sé. Eravamo abituati a vederlo sul podio con le sue gare principe, ovvero i 50 e 100 dorso, ma questa mattina al Complexo de Penteada ci ha regalato un’emozione in più, ...

