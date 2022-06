Nuoto | Benedetta Pilato vuole stupire il mondo Favorita nei 50 rana | ma è nei 100 che serve il salto di qualità

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Il 2022 è alle spalle con i suoi tumulti, i risultati in altalena, le ansie e le gioie, le medaglie e le delusioni.ha voltato pagina, ha smaltito l’accumulo di lavoro e anche qualche chilo di troppo che aveva intralciato la sua nuotata nervosa e potente. Tre anni sono passati da quando la rassegna iridata di Gwangju ha mostrato alquanto era forte questa ragazza impertinente, sbarazzina e magistrale nello stile atorna al Mondiale, alla Duna Arena di Budapest che fu teatro del suo unico trionfo lo scorso anno nell’Europeo in vasca lunga e stavolta non reciterà la parte dell’outsider, sarà una delle atlete da battere nei 50anche se il panorama delle rivali è cresciuto e la caccia al podio rischia di essere più ...