Novità nail art estate 2022 | è gettonata la manicure rosa di Ilary Blasi e quella colorata

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Leart di tendenza in questasono davvero tante. Queste proposte possono essere sfoggiate in ogni occasione, per avere sempre un look molto glamour. In particolare si può anche prendere ispirazione dallasfoggiata ultimamente dalla bella. Poi non può mancare laartportata da Levante.artha realizzato delle unghie lunghe e molto affusolate. Per quanto riguarda lo smalto ha optato per un colorechiaro e lattiginoso. Lain questione risulta essere davvero molto femminile, delicata, romantica e ...