Novità estetiche in arrivo | eccome | parola di uno dei dermatologi più seguiti d' Italia | nel suo nuovo libro La bellezza è l’imperfezione

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Garantisce il dermatologo Antonino di Pietro: i trattamenti estetici anti age non sono tutti uguali, come racconta nel suoLa(edizioni Solferino). «Dopo tutti gli anni passati a esercitare la mia professione, posso dire che non sono le paralisi dei muscoli con il botox, i riempimenti a pallone con i filler e i laser “bulldozer” a migliorare l’aspetto di una donna. La maggior parte di chi entra in studio da me vuole solo vedersi un po’ più bella di prima, conservando però il proprio aspetto naturale». Star e botox: confesse, pentite e convinte guarda le foto ...