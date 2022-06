Non solo Sirigu e Sportiello: il vice di Meret può arrivare dalla Croazia (Di mercoledì 15 giugno 2022) Continua il toto-portieri in casa Napoli. La strada per la prossima stagione sembra ampiamente tracciata, con l’addio di Ospina e la “promozione” di Meret a titolare della porta azzurra, con un rinnovo pronto per lui fino al 2027. La prossima potrebbe dunque essere la stagione della consacrazione del portiere della nazionale, che già da tempo avrebbe dovuto assumere i gradi del titolare ma, per un motivo o per l’altro, così poi non è stato. Il Napoli è dunque alla ricerca di un secondo portiere affidabile (vedi Sportiello, svincolato), che possa eventualmente anche fare da chioccia a Meret (vedi Sirigu, che pure lui arriverebbe a costo zero). FOTO: Getty – Napoli Sirigu Tra i possibili candidati al ruolo di secondo portiere, stando a Tuttosport, spunta anche il nome di Ivica Ivusic, ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 15 giugno 2022) Continua il toto-portieri in casa Napoli. La strada per la prossima stagione sembra ampiamente tracciata, con l’addio di Ospina e la “promozione” dia titolare della porta azzurra, con un rinnovo pronto per lui fino al 2027. La prossima potrebbe dunque essere la stagione della consacrazione del portiere della nazionale, che già da tempo avrebbe dovuto assumere i gradi del titolare ma, per un motivo o per l’altro, così poi non è stato. Il Napoli è dunque alla ricerca di un secondo portiere affidabile (vedi, svincolato), che possa eventualmente anche fare da chioccia a(vedi, che pure lui arriverebbe a costo zero). FOTO: Getty – NapoliTra i possibili candidati al ruolo di secondo portiere, stando a Tuttosport, spunta anche il nome di Ivica Ivusic, ...

