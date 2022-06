“Non me lo ricordo”: Mara Venier in stato completamente confusionale | Mai vista così (Di mercoledì 15 giugno 2022) Mara Venier ha scioccato tutti con quello che ha rivelato. La conduttrice non si ricorda proprio cosa è successo Mara Venier è una di quelle conduttrici che è riuscita ad attirare intorno a sé l’affetto della maggior parte del popolo italiano. Una donna che viene vista come la vicina della porta accanto, a cui raccontare tutto e su cui si può contare in ogni situazione. Molto probabilmente è proprio per questo che, ogni qualvolta si parla di un malore legato alla conduttrice, i fan si allarmano e si preoccupano molto. E questo infatti quanto accaduto nel momento in cui in una puntata di Domenica in zia Mara non era presente. Il motivo? La conduttrice si è dovuta assentare a causa di un incidente che l’aveva vista come protagonista. A fare gli onori ... Leggi su ildemocratico (Di mercoledì 15 giugno 2022)ha scioccato tutti con quello che ha rivelato. La conduttrice non si ricorda proprio cosa è successoè una di quelle conduttrici che è riuscita ad attirare intorno a sé l’affetto della maggior parte del popolo italiano. Una donna che vienecome la vicina della porta accanto, a cui raccontare tutto e su cui si può contare in ogni situazione. Molto probabilmente è proprio per questo che, ogni qualvolta si parla di un malore legato alla conduttrice, i fan si allarmano e si preoccupano molto. E questo infatti quanto accaduto nel momento in cui in una puntata di Domenica in zianon era presente. Il motivo? La conduttrice si è dovuta assentare a causa di un incidente che l’avevacome protagonista. A fare gli onori ...

