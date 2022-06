“Non ero in me”: Martina Patti sull’omicidio della figlia Elena Del Pozzo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ha confessato tutto Martina Patti, la mamma di Elena Del Pozzo, la bimba trovata morta in un campo e inizialmente creduta rapita. La donna ha ucciso sua figlia di 5 anni con sette coltellate al collo e alla schiena, mentre guardava i cartoni dal rientro dall’asilo a Tremestieri Etneo (Catania). Poi, dopo aver messo il suo corpo nei sacchi neri della spazzatura, lo ha seppellito nel terreno vicino la sua casa. Dapprima aveva dato l’allarme alle forze dell’ordine raccontando del sequestro della bambina da parte di tre uomini incappucciati, poi, durante gli interrogatori Martina Patti, 24 anni, è crollata. Vi raccomandiamo... Elena del Pozzo, ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ha confessato tutto, la mamma diDel, la bimba trovata morta in un campo e inizialmente creduta rapita. La donna ha ucciso suadi 5 anni con sette coltellate al collo e alla schiena, mentre guardava i cartoni dal rientro dall’asilo a Tremestieri Etneo (Catania). Poi, dopo aver messo il suo corpo nei sacchi nerispazzatura, lo ha seppellito nel terreno vicino la sua casa. Dapprima aveva dato l’allarme alle forze dell’ordine raccontando del sequestrobambina da parte di tre uomini incappucciati, poi, durante gli interrogatori, 24 anni, è crollata. Vi raccomandiamo...del, ...

Pubblicità

VittorioSgarbi : Un’estate da…nababbi. Due esempi: 1000 euro per il noleggio settimanale di una Panda. 400 ero per un ombrellone e d… - reportrai3 : 'Io mi ero candidato, avevo fatto tutta la trafila e non avevo nessun problema giudiziario o di altro tipo. Il gior… - EnricoLetta : #Genova è l'unica grande città ???? senza assessore ai servizi sociali. E chi non ce la fa ed è in difficoltà? #Bucci… - _lunastardust : Stanotte ho fatto un sogno mega comfort, ero al matrimonio di qualcuno e io e Freddy eravamo seduti allo stesso tav… - Babilitti2 : @mattino5 Se se non ricordo non ero in me! -