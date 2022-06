Non è vero che Salvini e Meloni sono indagati per la storia dei “falsi green pass” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sui social si riconoscono perché il loro nome utente è accompagnato dall’emoticon di un “mattone”. Un tempo erano esclusivamente no vax, ora sono diventanti anche grandi sostenitori di Vladimir Putin. In entrambe le narrazioni, però, c’è un punto di unione: condividono notizie false. L’ultimo caso è quello di un tweet che ha ottenuto migliaia tra “like”, commenti e condivisioni in cui si parla – tra i tanti – anche di Salvini e Meloni indagati per la storia dei falsi vaccini e dei falsi green pass. Ovviamente, però, si tratta di una bufala. Salvini e Meloni indagati per falsi green pass, la bufala “Cos’è sta storia ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sui social si riconoscono perché il loro nome utente è accompagnato dall’emoticon di un “mattone”. Un tempo erano esclusivamente no vax, oradiventanti anche grandi sostenitori di Vladimir Putin. In entrambe le narrazioni, però, c’è un punto di unione: condividono notizie false. L’ultimo caso è quello di un tweet che ha ottenuto migliaia tra “like”, commenti e condivisioni in cui si parla – tra i tanti – anche diper ladeivaccini e dei. Ovviamente, però, si tratta di una bufala.per, la bufala “Cos’è sta...

Pubblicità

Pontifex_it : Non dimentichiamo il popolo martoriato dell’Ucraina in guerra. Non abituiamoci a vivere come se la guerra fosse una… - FBiasin : Molti tifosi dell’#Inter scrivono “non avrei mai pensato di poter perdonare #Lukaku, ma se è vero quello che sta ti… - AlfredoPedulla : #Correa-#Marsiglia è vera, pressing forte, ma lui vuole restare. Per #Dybala si sono defilati anche gli intermediar… - pierpi13 : @MgBianchi545 perchè abbiamo politici che pensano solamente ad arrichire se stessi ed i loro parenti ed amici, quan… - Princes06312661 : @ProfMBassetti Matty, perché non provare a chiamarlo col suo vero nome, e cioè HERPES ZOSTER? -