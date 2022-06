Non è affatto detto che senza Insigne, Politano e Mertens il Napoli sarà più scarso (Di mercoledì 15 giugno 2022) Insigne, Politano e Mertens. Uno è già andato e gli altri due, invece, andranno quasi sicuramente. Anche su Ounas ci sono le sirene di diverse squadre, soprattutto neopromosse. Se Zielinski non andrà via è perché probabilmente ha poco mercato. Il succo è che si prospetta – nella tre-quarti campo del Napoli – una vera e propria rivoluzione. Ed ecco, sebbene qualcuno faccia passare la «riluttanza» della piazza come un sentimento popolare, da contrapporre alla fredda logica dei numeri del padrone, la riluttanza alle novità, la riluttanza verso la responsabilità è figlia di un cinismo ch’è piuttosto d’élite. E questo soprattutto di fronte all’evidenza. L’evidenza è che la tre-quarti campo del Napoli è stata il problema, se durante questa stagione c’è stato un problema. Lo dicono le statistiche, che spesso ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 giugno 2022). Uno è già andato e gli altri due, invece, andranno quasi sicuramente. Anche su Ounas ci sono le sirene di diverse squadre, soprattutto neopromosse. Se Zielinski non andrà via è perché probabilmente ha poco mercato. Il succo è che si prospetta – nella tre-quarti campo del– una vera e propria rivoluzione. Ed ecco, sebbene qualcuno faccia passare la «riluttanza» della piazza come un sentimento popolare, da contrapporre alla fredda logica dei numeri del padrone, la riluttanza alle novità, la riluttanza verso la responsabilità è figlia di un cinismo ch’è piuttosto d’élite. E questo soprattutto di fronte all’evidenza. L’evidenza è che la tre-quarti campo delè stata il problema, se durante questa stagione c’è stato un problema. Lo dicono le statistiche, che spesso ...

