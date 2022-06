"Noi non manganelliamo": cosa c'è dietro questa pesantissima frase di Lilli Gruber (Di mercoledì 15 giugno 2022) Lilli Gruber risponde a Fratelli d'Italia e lo fa nel corso dell'ultima puntata di Otto e Mezzo. Al centro del dibattito c'è Giorgia Meloni, forte del risultato alle amministrative e finita sotto il fuoco della sinistra per aver parlato in Spagna, alla convention di Vox. E così la Gruber ieri sera ha condotto una trasmissione dove gli ospiti "rossi" presenti hanno picchiato duro sulla leader di Fratelli d'Italia rispolverando la retorica "nera" per attaccarla dopo il risultato elettorale delle Amministrative. E Guido Crosetto, come vi abbiamo raccontato, ha tuonato contro la Gruber: "La Gruber sta al giornalismo come Erode al rispetto dell'infanzia". E questa sera a fare da scudo alla Gruber c'ha pensato Pier Luigi Bersani: "Fratelli d'Italia al Nord non ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022)risponde a Fratelli d'Italia e lo fa nel corso dell'ultima puntata di Otto e Mezzo. Al centro del dibattito c'è Giorgia Meloni, forte del risultato alle amministrative e finita sotto il fuoco della sinistra per aver parlato in Spagna, alla convention di Vox. E così laieri sera ha condotto una trasmissione dove gli ospiti "rossi" presenti hanno picchiato duro sulla leader di Fratelli d'Italia rispolverando la retorica "nera" per attaccarla dopo il risultato elettorale delle Amministrative. E Guido Crosetto, come vi abbiamo raccontato, ha tuonato contro la: "Lasta al giornalismo come Erode al rispetto dell'infanzia". Esera a fare da scudo allac'ha pensato Pier Luigi Bersani: "Fratelli d'Italia al Nord non ...

