No! Alberto Zangrillo non è indagato per una truffa da 28 milioni al Servizio sanitario nazionale (Di mercoledì 15 giugno 2022) Circola la presunta notizia di un’indagine a carico di Alberto Zangrillo, noto medico di Silvio Berlusconi, per una truffa di 28 milioni di euro ai danni del Servizio sanitario nazionale. Coinvolti anche i vertici del San Raffaele di Milano, ma si tratta di una storia datata e conclusa, tornata a galla attraverso i social. Per chi ha fretta La notizia non è recente, le indagini risalgono al 2015. Nel 2018 i vari protagonisti della vicenda vennero assolti. Per Zangrillo venne chiesta l’archiviazione durante l’inchiesta. Analisi Cercando «indagato Zangrillo» attraverso il motore di ricerca di Facebook, riscontriamo diversi post del giugno 2022 in cui si sostiene che il medico sia indagato per ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 giugno 2022) Circola la presunta notizia di un’indagine a carico di, noto medico di Silvio Berlusconi, per unadi 28di euro ai danni del. Coinvolti anche i vertici del San Raffaele di Milano, ma si tratta di una storia datata e conclusa, tornata a galla attraverso i social. Per chi ha fretta La notizia non è recente, le indagini risalgono al 2015. Nel 2018 i vari protagonisti della vicenda vennero assolti. Pervenne chiesta l’archiviazione durante l’inchiesta. Analisi Cercando «» attraverso il motore di ricerca di Facebook, riscontriamo diversi post del giugno 2022 in cui si sostiene che il medico siaper ...

