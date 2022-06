Niente sesso prima delle nozze | la nuova proposta del Vaticano sulla castità dei fidanzati

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 15 giugno 2022)prematrimoniale per i futuri sposini. A molti sembrerà qualcosa di anacronistico, ai più giovani addirittura assurdo. Per i nonni o qualche coppia di genitori particolarmente religiosa, invece, è stata la normalità. Ma “per quanto ciò sia ormai in diretto contrasto con la mentalità comune” iltorna a proporre “la preziosa virtù della” aiin vista. “Non deve mai mancare il coraggio alla Chiesa”, si legge in un passaggio del documento del Dicastero per i laici, che traccia le nuove linee per la preparazione al matrimonio. Insomma un ritorno alla tradizione nel segno del recupero di (antiche, pardon, preziose virtù). Una veduta della cupola di San Pietro. Iltorna a proporre ai giovani sposi la ...