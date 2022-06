«Niente sesso prima del matrimonio Castità alleata dell’amore» Cosa dice il nuovo documento del Vaticano che sta facendo discutere

(Di mercoledì 15 giugno 2022) «Solo quando un amore è casto è veramente amore. Laè una condizione per la crescita genuinainterpersonale». È quanto si legge nelItinerari catecumenali per la vita matrimoniale del Dicastero per i laici, e che rilancia in alcuni punti le parole di Papa Francesco del suo libro Amoris Laetitia. Il testo, a un certo punto, riconosce che i principi che consiglia, soprattutto in riferimento al tema dellasono «in contrasto con la mentalità comune». Ciononostante, si legge all’interno di un paragrafo dei catecumenali, «lava presentata come autentica, non come sua negazione. È la via privilegiata per imparare a rispettare l’individualità e la dignità dell’altro, senza subordinarlo ai propri desideri. ...

Non leggetelo in maniera superficiale. Il documento emanato oggi dal Dicastero per i laici ha portato alcuni a banalizzare. Sintetizzando il contenuto in: "prima del matrimonio, lo ha detto il Papa ". Non è così. Quel documento cerca di dire ben altro alle giovani coppie ma anche a quelle rodate. E cioè che bisogna riscoprire il senso dell'...di Redazione online Il documento del Dicastero per i laici che traccia le nuove linee per la preparazione alle nozze: "Per le coppie in crisi a volte la separazione è inevitabile. Sia però estremo ...Il Vaticano vara nuove linee guida per la preparazione al matrimonio: percorsi più lunghi e suddivisi in vari step, catechesi che si prolunga anche dopo ...Anche in tale contesto, l’esperienza degli sposi cristiani sarà importante per spiegare l’importanza di questa virtù all’interno del matrimonio e della famiglia” Accompagnare le coppie prima e dopo il ...