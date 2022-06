Nicole Kidman, Joey King e Zac Efron nel cast della nuova commedia romantica di Richard LaGravenese (Di mercoledì 15 giugno 2022) Netflix ha annunciato la produzione di una nuova commedia romantica diretta da Richard LaGravenese con star Nicole Kidman, Joey King e Zac Efron, Nicole Kidman, Zac Efron e Joey King saranno i protagonisti di una nuova commedia romantica diretta da Richard LaGravenese per la piattaforma di streaming Netflix. Il progetto è stato inizialmente scritto da Carrie Solomon, che sta inoltre lavorando allo script del progetto prequel di Ocean's 11 con star Margot Robbie. Richard LaGravenese, già autore di I ponti di Madison ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 15 giugno 2022) Netflix ha annunciato la produzione di unadiretta dacon stare Zac, Zacsaranno i protagonisti di unadiretta daper la piattaforma di streaming Netflix. Il progetto è stato inizialmente scritto da Carrie Solomon, che sta inoltre lavorando allo script del progetto prequel di Ocean's 11 con star Margot Robbie., già autore di I ponti di Madison ...

