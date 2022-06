Nelle Marche la destra nega il patrocinio al Pride: “Contrario alle regole, è evento politico”. I promotori: “È un pretesto”. Il Pd: “Sono omofobi” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Non ci sarà il simbolo della Regione Marche tra i tanti che sostengono il Marche Pride, la manifestazione che ogni anno richiama l’attenzione sui diritti della comunità LGBTQ+, e che quest’anno si terrà il 18 giugno a Pesaro dopo le due ultime edizioni limitate causa Covid. Il motivo? Secondo la Regione la manifestazione “presenta i caratteri di un evento politico, come testimoniato dal ‘documento politico’ allegato alla richiesta che descrive i principi sociali, culturali e soprattutto di valenza politica su cui si fonda l’evento stesso” e quindi, “è in contrasto con il punto 4.1 dell’allegato A della delibera 920/2018”. Un’etichetta che gli organizzatori respingono al mittente, sottolineando che il Marche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Non ci sarà il simbolo della Regionetra i tanti che sostengono il, la manifestazione che ogni anno richiama l’attenzione sui diritti della comunità LGBTQ+, e che quest’anno si terrà il 18 giugno a Pesaro dopo le due ultime edizioni limitate causa Covid. Il motivo? Secondo la Regione la manifestazione “presenta i caratteri di un, come testimoniato dal ‘documentogato alla richiesta che descrive i principi sociali, culturali e soprattutto di valenza politica su cui si fonda l’stesso” e quindi, “è in contrasto con il punto 4.1 dell’gato A della delibera 920/2018”. Un’etichetta che gli organizzatori respingono al mittente, sottolineando che il...

