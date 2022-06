Nel 2021 in Italia il fatturato di Bosch vola al +20% a 2,4 miliardi (Di mercoledì 15 giugno 2022) MILANO (ITALPRESS) – Bosch nel 2021 ha conseguito in Italia un volume d'affari di 2,4 miliardi di euro, registrando una crescita di circa il 20% rispetto all'anno precedente. Nonostante il difficile contesto globale, l'azienda ha raggiunto un ottimo risultato in tutti i settori di business. In Italia, il Gruppo Bosch è attivo con 20 società e 4 centri di ricerca, con un organico di oltre 5.800 collaboratori.“La crescita significativa del 2021 di Bosch Italia ci spinge con fiducia e impegno verso le nuove sfide future. Lo conferma l'andamento positivo registrato nel primo trimestre di quest'anno – afferma Renato Lastaria, General Manager del Gruppo Bosch in Italia -. Le previsioni complessive per il ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 giugno 2022) MILANO (ITALPRESS) –nelha conseguito inun volume d'affari di 2,4di euro, registrando una crescita di circa il 20% rispetto all'anno precedente. Nonostante il difficile contesto globale, l'azienda ha raggiunto un ottimo risultato in tutti i settori di business. In, il Gruppoè attivo con 20 società e 4 centri di ricerca, con un organico di oltre 5.800 collaboratori.“La crescita significativa deldici spinge con fiducia e impegno verso le nuove sfide future. Lo conferma l'andamento positivo registrato nel primo trimestre di quest'anno – afferma Renato Lastaria, General Manager del Gruppoin-. Le previsioni complessive per il ...

