Navalny trasferito in un penitenziario in Russia centrale (Di mercoledì 15 giugno 2022) La Commissione di controllo pubblico della regione di Vladimir, nella Russia centrale, ha dichiarato che l'oppositore russo Aleksej Navalny è stato trasferito dal penitenziario generale di Pokrov, in ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 giugno 2022) La Commissione di controllo pubblico della regione di Vladimir, nella, ha dichiarato che l'oppositore russo Aleksejè statodalgenerale di Pokrov, in ...

martaottaviani : #Navalny trasferito in una prigione ancora più dura, giornalisti inglesi a cui viene impedito l’ingresso in #russia… - Agenzia_Ansa : Il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny è stato portato via dal carcere vicino Mosca dove era detenuto. Né… - RaiNews : #Navalny non si trova più nella colonia penale Ik-2 di Pokrov, è come scomparso nel nulla - angelicapenny : RT @martaottaviani: #Navalny trasferito in una prigione ancora più dura, giornalisti inglesi a cui viene impedito l’ingresso in #russia e i… - udogumpel : RT @martaottaviani: #Navalny trasferito in una prigione ancora più dura, giornalisti inglesi a cui viene impedito l’ingresso in #russia e i… -