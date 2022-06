Pubblicità

La Turchia ha respinto una proposta dellaper un incontro trilaterale con Svezia e Finlandia allo scopo di risolvere la questione dell'... Lo fanno sapere alcuniturchi pubblicando parte di un ...Sarebbe opportuno verificare le fonti da parte deioccidentali. Intanto il segretario generale dellaJens Stoltenberg - in occasione di una conferenza stampa a Bruxelles - si è espresso in ... Nato: media, Turchia rifiuta incontro con Svezia-Finlandia - Europa La Turchia ha respinto una proposta della Nato per un incontro trilaterale con Svezia e Finlandia allo scopo di risolvere la questione dell'opposizione di Ankara all'entrata dei Paesi scandinavi nell' ...Roma, 15 giu. (LaPresse) – La Turchia avrebbe rifiutato la proposta della Nato di un incontro trilaterale con Svezia e Finlandia per discutere delle questioni relative al loro ingresso nell’Alleanza.