Nations League 2022/2023: Germania-Italia partita meno seguita degli Azzurri in tv (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’Italia di Roberto Mancini, oltre a ‘non convincere’ sul campo, ha fatto flop anche in tv contro la Germania. La sfida di Nations League andata in scena a Monchengladbach, infatti, su Rai 1 ha fatto registrare 5.754.000 spettatori per uno share del 30.4 %. Si tratta della partita meno vista degli Azzurri nella competizione pur risultando il programma più seguito della prima serata. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’di Roberto Mancini, oltre a ‘non convincere’ sul campo, ha fatto flop anche in tv contro la. La sfida diandata in scena a Monchengladbach, infatti, su Rai 1 ha fatto registrare 5.754.000 spettatori per uno share del 30.4 %. Si tratta dellavistanella competizione pur risultando il programma più seguito della prima serata. SportFace.

