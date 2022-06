Nation League, crollo dell'Italia contro la Germania: 5 - 2. Mancini: 'Questa fa male' (Di mercoledì 15 giugno 2022) L'Italia di Mancini, 13 giorni dopo il naufragio di Wembley contro l'Argentina, è tornata piccola piccola, con tutti quei difetti di carattere e tecnica che le serate positive contro la Germania a ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 15 giugno 2022) L'di, 13 giorni dopo il naufragio di Wembleyl'Argentina, è tornata piccola piccola, con tutti quei difetti di carattere e tecnica che le serate positivelaa ...

sergio_lizio : @CucchiRiccardo Credo/Spero che Mancini approfitti della Nation League per provare un po’ tutti i papabili nazional… - fossagos : @CucchiRiccardo Mancini aveva premesso che la nation league serviva per vedere all’opera giocatori nuovi. Ma i Ital… - NandoPh5 : @GuidoRavaz @Azzurri Ancor peggio, non era amichevole ma qualificazione Nation League - Lukiz1992 : @alexgenoa1999 Già siamo scarsi come nazionale. Bonucci chiellini di Lorenzo Emerson udogie Jorginho verratti tonal… - TuttoHellasVer1 : Nation League: Germania-Italia 5-2, un tempo per Caprari -