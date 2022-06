Nasce Michael Laudrup, il danese che vinse tutto – 15 giugno 1964 – VIDEO (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il 15 giugno 1964 Nasce Michael Laudrup, duttile centrocampista offensivo danese che fece incetta di trofei con le maglie di Juventus e Barcellona La Danimarca è un paese decisamente piccolo, che viene ricordato soprattutto per la Sirenetta di Andersen e la comunità autogestita di Cristiania. Anche nel calcio sono pochi i giocatori provenienti da questo paese che hanno poi lasciato il segno in questo sport. Tolto quello attuale di Christian Eriksen, il primo nome che viene in mente pensando alla nazionale bianco rossa è sicuramente quello di MichaelLaudrup. Nato il 15 giugno 1964 nella cittadina di Frederiksberg, cresce e si forme calcisticamente giocando con le selezioni locali del ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il 15, duttile centrocampista offensivoche fece incetta di trofei con le maglie di Juventus e Barcellona La Danimarca è un paese decisamente piccolo, che viene ricordato sopratper la Sirenetta di Andersen e la comunità autogestita di Cristiania. Anche nel calcio sono pochi i giocatori provenienti da questo paese che hanno poi lasciato il segno in questo sport. Tolto quello attuale di Christian Eriksen, il primo nome che viene in mente pensando alla nazionale bianco rossa è sicuramente quello di. Nato il 15nella cittadina di Frederiksberg, cresce e si forme calcisticamente giocando con le selezioni locali del ...

