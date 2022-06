Napoli, Rolex da 8mila euro alla figlia per la prima comunione: “Vivono in una casa popolare” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Un Rolex da 8mila euro. E’ il regalo che sarebbe stato fatto alla bambina per la prima comunione, la stessa in omaggio della quale alcuni giorni fa genitori e amici di famiglia avevano organizzato un corteo di auto di lusso per le strade di Napoli. Napoli, corteo di auto di lusso e Rolex da 8mila L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 15 giugno 2022) Unda. E’ il regalo che sarebbe stato fattobambina per la, la stessa in omaggio della quale alcuni giorni fa genitori e amici di famiglia avevano organizzato un corteo di auto di lusso per le strade di, corteo di auto di lusso edaL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

