Napoli o Bari in vendita? Rivelazione a sorpresa dell’avvocato Grassani (Di mercoledì 15 giugno 2022) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Mattia Grassani, avvocato del Napoli e del Bari. Ecco quanto evidenziato: “Per arrivare al CONI non si poteva non passare per la Corte Federale d’Appello. Il presidente è fortemente determinato a far valere un principio che secondo noi è sacrosanto: il divieto ad avere due club ci deve essere soltanto quando le squadre militano nella stessa serie. Infatti non crea danno che il Bari sia in Serie B ed il Napoli in Serie A”. Secondo l’avvocato del Napoli quindi il problema si presenterebbe solo se il Bari venisse promosso in serie A: “Che succede se il Bari sale in Serie A? Non contestiamo il principio che due proprietà facenti capo alla stessa persona ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 15 giugno 2022) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Mattia, avvocato dele del. Ecco quanto evidenziato: “Per arrivare al CONI non si poteva non passare per la Corte Federale d’Appello. Il presidente è fortemente determinato a far valere un principio che secondo noi è sacrosanto: il divieto ad avere due club ci deve essere soltanto quando le squadre militano nella stessa serie. Infatti non crea danno che ilsia in Serie B ed ilin Serie A”. Secondo l’avvocato delquindi il problema si presenterebbe solo se ilvenisse promosso in serie A: “Che succede se ilsale in Serie A? Non contestiamo il principio che due proprietà facenti capo alla stessa persona ...

