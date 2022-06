Napoli | diciassettenne accoltella la madre e la uccide

Pubblicità

henriolama : A Napoli un diciassettenne uccide la madre, mentre a #mascalucia la piccola #ElenaDelPozzo viene ammazzata dalla ma… - Rom_Lisa : RT @repubblica: Napoli, diciassettenne accoltella sua madre e la uccide. I passanti sentono le urla e chiamano il 113 [di Antonio di Costan… - rep_napoli : Napoli, diciassettenne accoltella sua madre e la uccide. I passanti sentono le urla e chiamano il 113 [di Antonio d… - repubblica : Napoli, diciassettenne accoltella sua madre e la uccide. I passanti sentono le urla e chiamano il 113 [di Antonio d… - rep_napoli : Napoli, diciassettenne accoltella sua madre e la uccide. I passanti sentono le urla e chiamano il 113 [di Antonio d… -

TGCOM

La posizione di un ragazzo di 17 anni diè al vaglio degli inquirenti dopo la morte della madre 61enne . Secondo una prima ricostruzione della polizia, i due, madre e figlio, hanno avuto una lite nel loro appartamento di Rampe San ...Home Cronacauccide la madre a coltellate al culmine di una lite Cronaca 15 Giugno 2022 Dura condanna Ue su chiusura forzata del quotidiano Apple Daily a Hong Kong 8 Luglio 2021 Save the ... Napoli, diciassettenne uccide la madre a coltellate La vittima aveva 61 anni. L'aggressione si è verificata in un appartamento in via Rampe San Giovanni Maggiore, nel centro storico di Napoli.La posizione di un ragazzo di 17 anni di Napoli è al vaglio degli inquirenti dopo la morte della madre 61enne. Secondo una prima ricostruzione della polizia, i due, madre e figlio, hanno avuto ...