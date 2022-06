Napoli, accuse al sindaco di Pozzuoli: “sesso in cambio di buoni spesa” (Di mercoledì 15 giugno 2022) . Il reato emerso nel corso di un’altra indagine Su Vincenzo Figliolia, sindaco di Pozzuoli, c’è il sospetto di una grave accusa, quella di aver chiesto prestazioni sessuali in cambio di buoni spesa. Il reato sarebbero confermato dalla persona coinvolta e avrebbe trovato riscontro in alcune investigazioni. Tutto, se dovesse essere accertato, porrebbe fine alla carriera politica di Figliolia. I fatti, secondo quanto riportato da Napoli Today, risalirebbero al periodo dell’emergenza Covid. Ad indagare è la procura di Napoli, che ha condotto una indagine molto più ampia legata “agli appalti per il Rione Torre di Pozzuoli in cui Figliolia è coinvolto insieme al dirigente del Pd, Nicola Oddati”. Leggi anche: PROCESSO CAPACI BIS, CONFERMATI I 4 ERGASTOLI ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) . Il reato emerso nel corso di un’altra indagine Su Vincenzo Figliolia,di, c’è il sospetto di una grave accusa, quella di aver chiesto prestazioni sessuali indi. Il reato sarebbero confermato dalla persona coinvolta e avrebbe trovato riscontro in alcune investigazioni. Tutto, se dovesse essere accertato, porrebbe fine alla carriera politica di Figliolia. I fatti, secondo quanto riportato daToday, risalirebbero al periodo dell’emergenza Covid. Ad indagare è la procura di, che ha condotto una indagine molto più ampia legata “agli appalti per il Rione Torre diin cui Figliolia è coinvolto insieme al dirigente del Pd, Nicola Oddati”. Leggi anche: PROCESSO CAPACI BIS, CONFERMATI I 4 ERGASTOLI ...

