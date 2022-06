Muse | tornano con un’unica data italiana del tour esclusivo che toccherà solo 7 città tra USA ed Europa

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 15 giugno 2022) I MUSE porteranno a Milano l’unicadi unchesettetra Stati Uniti ed: il prossimo 26 ottobre 2022 la rock band inglese, vincitrice di un Grammy Award, si esibirà all’Alcatraz di Milano con un attesissimo e intimo concerto per il pubblico Italiano. I Muse faranno un numero limitato di spettacoli ad ottobre negli Stati Uniti e in poche e selezionateeuropee: 4 ottobre 2022 Los Angeles @ The Wiltern 11 ottobre 2022 Chicago @ The Riviera Theatre 14 ottobre 2022 Toronto @ The History 16 ottobre 2022 New York City @ The Beacon Theatre 23 ottobre 2022 Amsterdam @ Royal Theatre Carre 25 ottobre 2022 Parigi @ Salle Pleyel 26 ottobre 2022 Milano @ Alcatraz La band afferma: “Ci ...