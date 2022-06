Muore a 63 anni a Castellammare il generale Francesco Ferace, era nel pool anticamorra (Di mercoledì 15 giugno 2022) Lutto al Comune di Castellammare di Stabia (Napoli) per la scomparsa improvvisa di Francesco Ferace, 63 anni, generale di brigata, cui il commissario straordinario Raffaele Cannizzaro aveva affidato l’incarico di controllare l’affidamento degli appalti pubblici. Il generale Ferace e’ morto di infarto a casa sua la notte scorsa, a Napoli. L’ufficiale in pensione stava collaborando con il commissario Cannizzaro, e la triade di commissari prefettizi, contro i tentativi di infiltrazione camorristica nel Comune di Castellammare di Stabia e faceva parte di un pool anti camorra nominato meno di un mese fa, a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale da parte del Ministero dell’Interno per le inchieste ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 15 giugno 2022) Lutto al Comune didi Stabia (Napoli) per la scomparsa improvvisa di, 63di brigata, cui il commissario straordinario Raffaele Czzaro aveva affidato l’incarico di controllare l’affidamento degli appalti pubblici. Ile’ morto di infarto a casa sua la notte scorsa, a Napoli. L’ufficiale in pensione stava collaborando con il commissario Czzaro, e la triade di commissari prefettizi, contro i tentativi di infiltrazione camorristica nel Comune didi Stabia e faceva parte di unanti camorra nominato meno di un mese fa, a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale da parte del Ministero dell’Interno per le inchieste ...

