Municipio VIII, Ciaccheri: 200 bambine e bambini in centri estivi territorio (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma – “Sono partiti i centri estivi 2022 del Municipio Roma VIII con numeri eccezionali. Sono 21 gli spazi educativi integrati, con 1200 bambine e bambini che potranno accedervi a condizioni agevolate, per cui abbiamo stanziato 115.000 euro.” “Quest’anno siamo riusciti ad aumentare anche le gratuità, rivolte a 100 bambine e bambini diversamente abili che, oltre a non dover versare alcuna quota per i soggiorni, avranno a disposizione l’operatore di supporto. I centri, che si trovano su tutto il territorio del Municipio, si svolgono all’interno delle nostre scuole ed altri spazi e sono rivolti a ragazze e ragazzi dai 3 ai 14 anni.” “Un’operazione condotta in prima persona e senza soste dalla nostra ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma – “Sono partiti i2022 delRomacon numeri eccezionali. Sono 21 gli spazi educativi integrati, con 1200che potranno accedervi a condizioni agevolate, per cui abbiamo stanziato 115.000 euro.” “Quest’anno siamo riusciti ad aumentare anche le gratuità, rivolte a 100diversamente abili che, oltre a non dover versare alcuna quota per i soggiorni, avranno a disposizione l’operatore di supporto. I, che si trovano su tutto ildel, si svolgono all’interno delle nostre scuole ed altri spazi e sono rivolti a ragazze e ragazzi dai 3 ai 14 anni.” “Un’operazione condotta in prima persona e senza soste dalla nostra ...

CDQLOstiense : Ponte Giulio Rocco: prosegue l’iter per l’abbattimento e la ricostruzione - paolodeluca72 : @diarioromano citate la fonte per favore - battaglia_persa : RT @comitPiramide: Ieri mattina a #Piramide sopralluogo di municipio VIII e vigili per progetto di una #ciclabile sulla via Ostiense @amede… - comitPiramide : Ieri mattina a #Piramide sopralluogo di municipio VIII e vigili per progetto di una #ciclabile sulla via Ostiense… - LavoroLazio_com : VIII Municipio, Novi (L. Calenda): 'A Parco Schuster 3 notti di follia. Esposti dei residenti' 'Le prime 3 serat… -