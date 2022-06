Moto G62 5G G42: la nuova generazione di smartphone (Di mercoledì 15 giugno 2022) Motorola annuncia due nuovi smartphone della serie g, il Moto g62 5G e il Moto g42. Vediamo assieme le peculiarità di questi nuovi device La nuova generazione della famiglia Moto g continua ad allargarsi e offre tecnologia sempre più smart a tutti con l’arrivo di Moto g62 5G e Moto g42, i nuovi smartphone firmati Motorola. Entrambi i dispositivi sono pensati per l’intrattenimento grazie a display di elevata qualità, l’esperienza sonora spaziale di Dolby Atmos, funzionalità avanzate della fotocamera e una batteria in grado di tenere il passo tutto il giorno. Suoni e dettagli alla massima definizione con Moto g62 5G Moto g62 5G dispone di un display Full HD+ da 6,5” ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 15 giugno 2022)rola annuncia due nuovidella serie g, ilg62 5G e ilg42. Vediamo assieme le peculiarità di questi nuovi device Ladella famigliag continua ad allargarsi e offre tecnologia sempre più smart a tutti con l’arrivo dig62 5G eg42, i nuovifirmatirola. Entrambi i dispositivi sono pensati per l’intrattenimento grazie a display di elevata qualità, l’esperienza sonora spaziale di Dolby Atmos, funzionalità avanzate della fotocamera e una batteria in grado di tenere il passo tutto il giorno. Suoni e dettagli alla massima definizione cong62 5Gg62 5G dispone di un display Full HD+ da 6,5” ...

Pubblicità

tuttoteKit : Moto G62 5G G42: la nuova generazione di #Smartphone #Android #MotoG42 #MotoG625G #tuttotek - qnazionale : Motorola moto g62 e g42 ufficiali in Europa a partire da 259,90 euro! Prezzi e dettagli - gigibeltrame : Motorola moto g62 e g42 ufficiali in Europa a partire da 259,90 euro! Prezzi e dettagli #digilosofia… - mobilse : Motorola presenterar Moto G62 5G - CentroGarozzo : Motorola Moto G62 5G e Moto G42 ufficiali in Italia -