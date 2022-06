Mosca taglia il gas all’Italia, fornitura ridotta del 15%. Eni: Da Gazprom nessuna spiegazione (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Eni conferma che Gazprom ha comunicato una limitata riduzione delle forniture di gas per la giornata di oggi, pari a circa il 15%. Le ragioni della diminuzione non sono state al momento notificate”. Questo quanto riferisce un portavoce della società. “Eni sta costantemente monitorando la situazione”, precisano dal ‘Cane a sei zampe’. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Eni conferma cheha comunicato una limitata riduzione delle forniture di gas per la giornata di oggi, pari a circa il 15%. Le ragioni della diminuzione non sono state al momento notificate”. Questo quanto riferisce un portavoce della società. “Eni sta costantemente monitorando la situazione”, precisano dal ‘Cane a sei zampe’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

