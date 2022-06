Mosca annuncia un corridoio umanitario per i civili dentro l'Azot (Di mercoledì 15 giugno 2022) KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – La guerra in Ucraina continua ormai da 112 giorni e non si intravedono spiragli di pace. Nel Donbass Kiev intende resistere mentre Mosca ha annunciato l'apertura di un corridoio umanitario per i civili rifugiati nello stabilimento Azot di Severodonetsk.Intanto, però, nel paese si contano ancora vittime. Secondo l'ultimo aggiornamento dell'ufficio del procuratore generale dell'Ucraina, dall'inizio del conflitto 313 bambini sono morti e 579 sono rimasti feriti.La situazione a Severodonetsk è ancora critica. Nella città del Lugansk, dove si è concentrata la battaglia nelle ultime settimane, i combattimenti continuano e c'è preoccupazione per le sorti dei residenti bloccati, specie per quei circa 500 civili che sarebbero ancora rifugiati ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 giugno 2022) KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – La guerra in Ucraina continua ormai da 112 giorni e non si intravedono spiragli di pace. Nel Donbass Kiev intende resistere mentrehato l'apertura di unper irifugiati nello stabilimentodi Severodonetsk.Intanto, però, nel paese si contano ancora vittime. Secondo l'ultimo aggiornamento dell'ufficio del procuratore generale dell'Ucraina, dall'inizio del conflitto 313 bambini sono morti e 579 sono rimasti feriti.La situazione a Severodonetsk è ancora critica. Nella città del Lugansk, dove si è concentrata la battaglia nelle ultime settimane, i combattimenti continuano e c'è preoccupazione per le sorti dei residenti bloccati, specie per quei circa 500che sarebbero ancora rifugiati ...

