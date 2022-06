Morte di Elena Del Pozzo, la madre: “Le ho dato un budino, guardava i cartoni, poi l’ho colpita” (Di mercoledì 15 giugno 2022) “l’ho uccisa io”, ha confessato Martina Patti durante l’interrogatorio sulla Morte della figlia di cinque anni Elena Del Pozzo, morta ieri. “l’ho portata a casa dall’asilo, ha voluto mangiare un budino poi ha guardato i cartoni animati dal mio cellulare. Io intanto stiravo”. La donna ha 23 anni e secondo gli investigatori ha ucciso la figlioletta L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) “uccisa io”, ha confessato Martina Patti durante l’interrogatorio sulladella figlia di cinque anniDel, morta ieri. “portata a casa dall’asilo, ha voluto mangiare unpoi ha guaranimati dal mio cellulare. Io intanto stiravo”. La donna ha 23 anni e secondo gli investigatori ha ucciso la figlioletta L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

Frankf1842 : RT @fanpage: #Catania, cosa sappiamo della morte della piccola #Elena - zazoomblog : Morte della piccola Elena la madre: “l’ho colpita con forza” - #Morte #della #piccola #Elena #madre: - CalogeroNicolo : RT @MediasetTgcom24: Spuntano i dettagli sulla morte della picccola #elena a #catania Ecco il luogo dove è stata trovata #foto https://t.co… - eluccellini : RT @marylu_1973_: Che Dio vi punisca e non abbiate pace nemmeno dopo la morte. #Elena ?????????????????? - luisa83156856 : Stamani avevo altri piani per il mio consueto buongiorno a voi bella gente, ma non riesco ad andare oltre! Dopo que… -