Monza | ragazzino 14enne accerchiato e pestato da tre ragazzi | volevano rubargli le scarpe

Pubblicità

AnsaLombardia : Ragazzino picchiato per un paio di Nike, 3 minorenni in carcere. Calci e pugni a un 14enne alla stazione di Monza |… -

... il 14enne, italiano residente in Brianza, era salito sul treno a Ornago ed era stato avvicinato dai tre ragazzi, che lo hanno costretto a scendere ae lo hanno pestato, immobilizzato e ...L'episodio si è verificato presso la stazione dei treni di Ornago , comune in provincia di, ... - 15%/ Eni: "Decisione Gazprom non motivata" Ad avvisare i poliziotti è stato lo stesso...Lo hanno accerchiato sul treno, costringendolo a scendere alla stazione di Monza. Qui, lo hanno trascinato in un sottopassaggio e lo hanno colpito con calci e pugni, per rubargli le scarpe Nike ...Il monzese Umberto Pesce è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "ITSOS Marie Curie” di Cernusco sul Naviglio.