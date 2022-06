Monreale | venerdì si inaugura lo sportello di consulenza per la scuola presso la Camera del Lavoro

(Di mercoledì 15 giugno 2022)– Uno nuovodella Flc Cgil, rivolto al mondo della, saràto17 alle ore 16ladeldi, in via Pietro Novelli. Il nuovo servizio diper lasarà in funzione il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18. A gestirlo Luigi Mazza, di Flc Cgil Palermo. Losi aggiunge a quelli del Patronato e del Caf Cgil già presentila sede del sindacato a. “La Flc Cgil Palermo rafforza la sua presenza sul territorio fornendo un servizio di informazione, ascolto eal personale dellaall’interno della sede della ...

