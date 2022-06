Monica Vitti, il filmato che nessuno ha mai visto (Di mercoledì 15 giugno 2022) Un filmato risalente al 1974, inedito e mai visto da nessuno: infatti non è mai stato trasmesso in onda. È uno dei tanti modi attraverso i quali Techetechetè omaggia Monica Vitti, la straordinaria attrice scomparsa il 2 febbraio del 2022. La prima puntata della trasmissione andrà in onda a partire dal 15 giugno e sarà interamente dedicata alla celebre attrice. Monica Vitti, il filmato inedito e la puntata di Techetechetè Se n’è andata il 2 febbraio del 2022, ma ha lasciato il suo talento, la sua capacità interpretativa che ha reso immortali tante pellicole, la sua bellezza fuori dal comune e unica. Monica Vitti è stata un’attrice eccezionale e proprio a lei sarà dedicata la prima puntata di Techetechetè. La celebre ... Leggi su dilei (Di mercoledì 15 giugno 2022) Unrisalente al 1974, inedito e maida: infatti non è mai stato trasmesso in onda. È uno dei tanti modi attraverso i quali Techetechetè omaggia, la straordinaria attrice scomparsa il 2 febbraio del 2022. La prima puntata della trasmissione andrà in onda a partire dal 15 giugno e sarà interamente dedicata alla celebre attrice., ilinedito e la puntata di Techetechetè Se n’è andata il 2 febbraio del 2022, ma ha lasciato il suo talento, la sua capacità interpretativa che ha reso immortali tante pellicole, la sua bellezza fuori dal comune e unica.è stata un’attrice eccezionale e proprio a lei sarà dedicata la prima puntata di Techetechetè. La celebre ...

"Techetechete'", ecco cosa (ri)vedremo questa estate La prima puntata sarà dedicata a Monica Vitti, scomparsa il 2 febbraio di quest'anno. E contiene una "chicca", come racconta l'autore che l'ha realizzata, Massimiliano Canè: "La parte più preziosa è ... Cinema: Chaplin come inno pace a Bologna In mezzo, scorrerà la storia del cinema, con i classici restaurati del Cinema Ritrovato (dal 25 giugno al 3 luglio), i cineconcerti, gli omaggi a Piera Degli Esposti, Gianni Cavina, Monica Vitti ... Libero Magazine "Techetechete'", ecco cosa (ri)vedremo questa estate Quand'è che un programma diventa un classico Compiere 10 anni può bastare È quello che farà questa estate "Techetechete'": la prima puntata andò in onda il 2 luglio 2012. «Per festeggiare, abbiamo c ... Chaplin apre 'Sotto le stelle del cinema' Domenica 'Il grande dittatore' inaugura la rassegna di film in piazza Maggiore. Grandi ospiti e omaggi a Cavina, Degli Esposti e Vitti