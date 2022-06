Monica Vitti | chi era il suo primo grande amore Michelangelo Antonioni | “Rimasi folgorato”

(Di mercoledì 15 giugno 2022)e Carlo Di Palma sono stati due ex grandi amori di, l’attrice icona senza tempo del cinema italiano ed internazionale. L’attrice li ha incontrati entrambi sul set durante la lavorazione di film. Ragazza borghese cresciuta studiando in collegio convince i reticenti genitori a iscriversi all’Accademia nazionale d’arte drammatica dove si diplomerà nel 1953. Inizia così la carriera di, calcando i palcoscenici italiani con opere drammatiche, da Tofano alla tragedia Greca sino a Brecht. Al dramma segue subito la commedia e il cabaret attraverso i quali l’attrice romana dimostra subito la dualità che segnerà tutta la sua carriera. Il debutto al cinema risale al 1955 con un piccolo ruolo in Adriana Lecouvreur di Guido Salvini a seguito ...

, la storia d'amore con Michelangelo Antonioni Tra gli ex storici dell'attriceci sono sicuramente Michelangelo Antonioni e Carlo Di Palma . Lali ha conosciuti entrambi ...Da oggi, però, le cose cambiano: nell'access prime time di Rai1, come ogni estate, arriva l'inossidabile Techetecheté, che riparte con una puntata dedicata a, come apprendiamo dal sempre ... Michelangelo Antonioni e Carlo Di Palma, ex Monica Vitti/ Due grandi storie d'amore Soliti Ignoti, finite le repliche: oggi torna Techetecheté con un omaggio a Monica Vitti E' terminata domenica 5 giugno l'edizione 2021/2022 del ...Riparte puntuale, mercoledì 15 giugno, "Techetechetè": l’amato appuntamento di Rai 1 in onda dopo il Tg delle 20 dedica la puntata a Monica Vitti.