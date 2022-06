Mondiali calcio 2022: tutte le squadre qualificate, 32 Nazionali in Qatar. Italia assente, la Francia difende il titolo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Si è delineato il quadro delle squadre qualificate ai Mondiali 2022 di calcio, che andranno in scena in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre. Alla rassegna iridata parteciperanno 32 Nazionali, che sono già state suddivise in otto gironi da quattro squadre gironi: le prime due classificate di ogni raggruppamento accederanno agli ottavi di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta. Si preannuncia grande spettacolo in Medio Oriente, anche se purtroppo non ci sarà l’Italia: gli azzurri hanno mancato la qualificazione per la seconda volta consecutiva, perdendo la semifinale dei playoff contro la Macedonia del Nord. La Francia si presenterà per difendere il titolo conquistato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) Si è delineato il quadro delleaidi, che andranno in scena indal 21 novembre al 18 dicembre. Alla rassegna iridata parteciperanno 32, che sono già state suddivise in otto gironi da quattrogironi: le prime due classificate di ogni raggruppamento accederanno agli ottavi di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta. Si preannuncia grande spettacolo in Medio Oriente, anche se purtroppo non ci sarà l’: gli azzurri hanno mancato la qualificazione per la seconda volta consecutiva, perdendo la semifinale dei playoff contro la Macedonia del Nord. Lasi presenterà perre ilconquistato ...

