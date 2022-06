Milano, sulla linea 165, cinque nordafricani minacciando l’autista si sono impossessati del volante e hanno tentato di dirottare il bus (Di mercoledì 15 giugno 2022) De Corato:«Non è certo la prima volta che succede un episodio violento a bordo dei mezzi di Atm. Ma l’Azienda e il Comune cosa aspettano ancora a mettere in campo misure concrete per tutelare la sicurezza dei dipendenti e dei passeggeri?» Leggi su 7giorni.info (Di mercoledì 15 giugno 2022) De Corato:«Non è certo la prima volta che succede un episodio violento a bordo dei mezzi di Atm. Ma l’Azienda e il Comune cosa aspettano ancora a mettere in campo misure concrete per tutelare la sicurezza dei dipendenti e dei passeggeri?»

Pubblicità

reportrai3 : Dopo la rimozione di Robledo dalle indagini su Expo, il Consiglio giudiziario di Milano si esprime sulla vicenda e… - enpaonlus : Mucca in fuga sulla strada provinciale, tutto il paese si mobilita e il sindaco lascia la riunione: 'Scusate devo r… - MarcosA18382536 : RT @matteosalvinimi: Milano, stazione centrale. Prosegue l’ondata di delinquenza in città. Prima la donna bulgara minaccia i passanti con u… - tuscolo : RT @matteosalvinimi: Milano, stazione centrale. Prosegue l’ondata di delinquenza in città. Prima la donna bulgara minaccia i passanti con u… - infoitinterno : Milano, tragico incidente sulla Teem, due uomini travolti e uccisi da un Tir che è fuggito -