Milano: intitolato alle sorelle Giussani, creatrici di Diabolik, il giardino di piazza Grandi (Di mercoledì 15 giugno 2022) Milano, 15 giu.(Adnkronos) - È stato intitolato oggi il giardino di piazza Grandi a Angela e Luciana Giussani, le sorelle milanesi che nel 1962 inventarono Diabolik, uno dei personaggi più longevi e iconici della storia del fumetto italiano che proprio quest'anno festeggia i suoi primi 60 anni. Un omaggio che cade anche nel 100esimo anniversario della nascita di Angela. Nel novembre del 1962 nelle edicole milanesi occhieggia un nuovo fumetto: si intitola Diabolik, si proclama il 'Re del terrore' e ha un formato diverso dai soliti fumetti. Le storie di questo 'fumetto del brivido' sono firmate da A. e L. Giussani. Nonostante gli anni Sessanta stiano portando a una nuova indipendenza, per due donne della ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 giugno 2022), 15 giu.(Adnkronos) - È statooggi ildia Angela e Luciana, lemilanesi che nel 1962 inventarono, uno dei personaggi più longevi e iconici della storia del fumetto italiano che proprio quest'anno festeggia i suoi primi 60 anni. Un omaggio che cade anche nel 100esimo anniversario della nascita di Angela. Nel novembre del 1962 nelle edicole milanesi occhieggia un nuovo fumetto: si intitola, si proclama il 'Re del terrore' e ha un formato diverso dai soliti fumetti. Le storie di questo 'fumetto del brivido' sono firmate da A. e L.. Nonostante gli anni Sessanta stiano portando a una nuova indipendenza, per due donne della ...

Pubblicità

radiolombardia : @ComuneMI È stato intitolato oggi il giardino di piazza Grandi a Angela e Luciana Giussani, le sorelle milanesi ch… - tamistars : @NunziaCentanni Perché sono andata a vedere i suoi post? PERCHÉ? Vuole che fallisca un ristorante a Milano perché… - LuigiCalisi : Oggi a Milano viene presentata questa antologia di #ClimateFiction edita da @libromanianet e incentrata sul tema de… - rickysamp69 : RT @MosaicoCEM: Un workshop tenutosi nell’Auditorium del Memoriale della Shoah intitolato Modern European antisemitism on the left and on t… - castelPao : Un workshop tenutosi nell’Auditorium del Memoriale della Shoah intitolato Modern European antisemitism on the left… -