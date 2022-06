(Di mercoledì 15 giugno 2022)al tir. Nel capoluogo lombardo si cerca il camion che hadue uomini, di 51 e 55 anni, senza fermarsi a soccorrerli. I fatti sono avvenuti lungo laesterna di, la Teem: i due stavano viaggiando verso Agrate quando, all’altezza di Melzo, si sono accorti che il carico del loro furgone bianco stava muovendosi e rischiavano di perderlo. Hanno rallentato, si sono sono fermati e sono scesi dal furgone. Probabilmente sono usciti dalla corsia di emergenza per assicurare il carico e a quel punto, stando a un testimone oculare, è sopraggiunto il mezzo pesante che li ha falciati. L’automobilista, che ha assistito, alla tragedia ha avuto la freddezza di chiamare il 118 ma, soprattutto, di annotarsi ...

Pubblicità

Federnotai1 : Sul Corriere della Sera si parla nuovamente di un fenomeno noto: quello dei prestanome. Un freno a questi illeciti… - BaiettiFranco : Dopo gli stupri, ecco la caccia al bianco ucraino in Svezia. Dove sono i maghrebini a ‘difendere il territorio’ e n… - Mary35999509 : RT @Mary35999509: 'Aiuto, aiuto'. Egiziano ferisce una donna con una bottiglia. Poi scappa: è caccia all'uomo - Mary35999509 : 'Aiuto, aiuto'. Egiziano ferisce una donna con una bottiglia. Poi scappa: è caccia all'uomo - Marilenapas : RT @Corriere: Caccia alle auto fantasma intestate ai prestanome seriali: arriva la prima stangata (2 anni di carcere) -

Il Fatto Quotidiano

Il club nerazzurro vuole perfezionare quantoprima il ritorno adi Romelu LUKAKU che, ... Poi, andrà adi un suo vice: Marco SPORTIELLO, in uscita dall'Atalanta, e Ivica IVUSIC , ......affascinato inducendomi a inventare una trama di pura fantasia dove ' Zodiac' viene descritto appunto come il futuro Mostro di Firenze e catapultato nelladell'estate 1971". A dare la... Milano, è caccia al Tir pirata: ha travolto e ucciso due persone sulla tangenziale Milano, 15 giugno 2022 - Nelle prossime ore il Milan definirà ... Politano L'ex giocatore di Inter e Sassuolo, classe 1993, ha chiesto la cessione al Napoli ed è alla caccia di una di una nuova ...E' ambientato nella Milano estiva del 1971, la Milano che sanguina ancora per la ferita della bomba di piazza Fontana, la Milano delle fabbriche e delle contestazioni di operai e studenti, ma anche de ...