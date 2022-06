Milan, Tuttosport: “Botman ha scelto Milano, ma un club di Premier insidia” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Milan, Tuttosport- Come riporta Tuttosport, il Milan avrebbe davvero in pugno il difensore del Lille Botman, ma ad oggi non è ancora nulla di ufficiale. Ad oggi il difensore in questione pare abbia fatto già la sua scelta Italiana, ma ad oggi il Newcastle ha davvero messo un piccolo freno nell’affare grazie alla grande offerta che ha messo nel piatto in maniera importante che ha superato anche se davvero di poco l’offerta dei rossoneri. Il difensore in questione è un grande pupillo e farselo scappare sarebbe davvero un grande errore, ma il ragazzo ha già dato la parola per il trasferimento. Tra il Milan e Botman c’è il Newcastle. Il club inglese si è infatti inserito nella trattativa per il difensore offendo al Lille 40 milioni di euro. L’offerta ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 15 giugno 2022)- Come riporta, ilavrebbe davvero in pugno il difensore del Lille, ma ad oggi non è ancora nulla di ufficiale. Ad oggi il difensore in questione pare abbia fatto già la sua scelta Italiana, ma ad oggi il Newcastle ha davvero messo un piccolo freno nell’affare grazie alla grande offerta che ha messo nel piatto in maniera importante che ha superato anche se davvero di poco l’offerta dei rossoneri. Il difensore in questione è un grande pupillo e farselo scappare sarebbe davvero un grande errore, ma il ragazzo ha già dato la parola per il trasferimento. Tra ilc’è il Newcastle. Ilinglese si è infatti inserito nella trattativa per il difensore offendo al Lille 40 milioni di euro. L’offerta ...

