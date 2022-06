Milan, si lavora per il rinnovo di Tomori e Kalulu (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Milan vuole blindare i due centrali campioni di Italia: pronti per Tomori e Kalulu un prolungamento con ritocco di contratto Non solo acquisti e cessioni, in casa Milan tiene banco anche la questione dei rinnovi. Tra questi quelli di Tomori e Kalulu. Secondo quanto riportato da Sportmediaset non c’è nessuna urgenza ma il Milan vuole premiare Tomori e Kalulu dopo il loro straordinario lavoro sul campo concluso con lo scudetto. Il Milan vuole blindare i due giocatori con un rinnovo di contratto, entrambi in scadenza nel 2025. Tomori guadagna 2 milioni a stagioni e presto potrebbe passare a 3,5 milioni fino al 2026. Anche Kalulu allungherà il proprio accordo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ilvuole blindare i due centrali campioni di Italia: pronti perun prolungamento con ritocco di contratto Non solo acquisti e cessioni, in casatiene banco anche la questione dei rinnovi. Tra questi quelli di. Secondo quanto riportato da Sportmediaset non c’è nessuna urgenza ma ilvuole premiaredopo il loro straordinario lavoro sul campo concluso con lo scudetto. Ilvuole blindare i due giocatori con undi contratto, entrambi in scadenza nel 2025.guadagna 2 milioni a stagioni e presto potrebbe passare a 3,5 milioni fino al 2026. Ancheallungherà il proprio accordo ...

