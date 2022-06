Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini scoppia la passione a bordo di uno yacht (Di mercoledì 15 giugno 2022) Michelle Hunziker si è concessa un weekend di fuoco con Giovanni Angiolini, con cui il legame, nato da un po’ di tempo, sembra continuare senza intoppi. scoppia la passione tra i due a bordo di uno yacht: le foto pubblicate da Nuovo raccontano, senza alcun dubbio, il feeling che li lega. Riccardo Signoretti, il direttore Leggi su gossivip.myblog (Di mercoledì 15 giugno 2022)si è concessa un weekend di fuoco con, con cui il legame, nato da un po’ di tempo, sembra continuare senza intoppi.latra i due adi uno: le foto pubblicate da Nuovo raccontano, senza alcun dubbio, il feeling che li lega. Riccardo Signoretti, il direttore

Pubblicità

_disagiulia_ : Appena realizzato che Paola di Benedetto è passata da un cantante a un altro cantante, manco Ambra Angiolini e Mich… - fabiochiarugi : RT @dea_channel: la divina Michelle Hunziker in visita alle saline di Cervia ??????????????? - key7720 : RT @dea_channel: la divina Michelle Hunziker in visita alle saline di Cervia ??????????????? - MaurizioMura7 : RT @dea_channel: la divina Michelle Hunziker in visita alle saline di Cervia ??????????????? - michael8716 : RT @dea_channel: la divina Michelle Hunziker in visita alle saline di Cervia ??????????????? -