"Mi hanno dato la droga dello stupro". La denuncia della famosa cantante e attrice

Louane intossicata con la droga dello stupro. Questa è il terribile sospetto della cantante e attrice francese, famosa in tutto il mondo per il ruolo di protagonista ne "La famiglia Bélier". Per la giovane queste sono ore di preoccupazione e ansia: la giovane ha sporto denuncia perché sospetta di essere stata intossicata con GHB, la cosiddetta "droga dello stupro" in un bar di Montmartre, nel XVIIImo arrondissement di Parigi, dove si era fermata per bere qualcosa con un'amica. Da quello che ha raccontato Bfmtv, un'emittente televisiva francese, un'inchiesta è stata aperta dalla procura della capitale dopo la denuncia della giovane.

